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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 19:30

В Мурманске уделяют большое внимание дополнительному образованию детей

Накануне открытия городского этапа всероссийских конкурсов профмастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям» в Мурманске провели конференцию о дополнительном образовании. На ней обсуждали современные методики обучения, востребованные направления и взаимодействие школ и центров допобразования.

В Мурманске дополнительному образованию детей уделяют большое внимание. Например, в 17-й спортшколе юные мурманчане активно занимаются не только различными видами спорта, но и вступают в ряды юнармейцев.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17: «Идёт разговор о взаимодействии дополнительного и общего образования в наших школах. Мы будем помогать нашим школам организовать дополнительное образование, но уже в школах, на базах школ. Потому что у нас очень много совместных проектов, соглашений о проведение соревнований».

Патриотическое воспитание сейчас занимает большую роль в образовании. Этим направлением занимаются не только в профильных школах, но и домах творчества. Такие конференции помогают педагогам обмениваться опытом и лучше обучать детей.

Павел Новиков, директор Детского дома творчества им. Торцева: «Приходя на подобные мероприятия, я сморю, что делают коллеги, к кому подойти и спросить. Это позволяет мне не собирать заново велосипед, не открывать колесо, а включаться сразу же в работу и улучшить свою идею за счёт того, что базис есть».

Участниками конференции стали не только преподаватели допобразования, но и педагоги, принимающие участие в конкурсах профмастерства «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям».

Например, Владлена недавно начала работать в школе. Хочет вырастить из своих подопечных достойных людей. Учитель уверена, что к ним нужен особый подход.

Владлена Гладкова, учитель математики в школе №22 Мурманска: «Учителя должны находиться близко к детям. Дети должны чувствовать учителей и понимать их. Учителя должны с трепетом относиться к каждому ребёнку, чтобы ребёнок видел перед собой, в первую очередь, авторитет, пример для подражания».

Современная система дополнительного образования предоставляет возможность тысячам детей заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой деятельностью, спортом и исследовательской работой. Стоит только захотеть узнать больше и взяться за дело.

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