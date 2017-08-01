В Мурманске уличные лестницы готовят к зиме

В рамках ремонтной кампании на улицах Мурманска продолжаются ремонтные работы. Теперь очередь дошла и до пешеходных лестниц.

Сезон отпусков в самом разгаре, но у тружеников дорожных служб работа в самом разгаре. Например, на улице Полярные Зори, рядом с домом № 30, специалисты Управления дорожного хозяйства проводя плановый ремонт лестницы. Особенность этого участка в том, что изначально эту лестницу расположили на скале. Небольшие сложности были в расчётах ширины и высоты ступенек, чтобы было не только удобно, но и прослужила конструкция подольше.

В этом году будут отремонтированы 9 лестниц в различных округах столицы Заполярья. Кроме того, не забыли и про покрытие пешеходных зон, на которых обновят не только старое асфальтовое покрытие, но и на многих участках будет обновлена система уличного освещения.

- Лестница сегодня асфальтируется, - рассказала журналистам «Арктик-ТВ» Галина Бальбус, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Я думаю, что в середине следующей недели она будет сдана полностью. Здесь мы ещё из швеллеров сделаем съезды для детских колясок, смонтируем поручни.