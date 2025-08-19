В Мурманске успешно прошёл второй фестиваль «РыбаФест»

Праздник прошёл в «Огнях Мурманска» в последние тёплые дни лета.

В этом году, как показали подсчёты организаторов фестиваля «РыбаФест», он собрал более 3000 человек. И взрослым, и детям было чем заняться. Много площадок с играми, аквагримом и другими увеселениями, а также выступление специальных гостей фестиваля.

Первым хедлайнером события стала группа «Южный полюс». Её участники – Николай Курпатин, музыкальный гуру и ведущий авторского подкаста «Откуда ноты растут», выступил вместе с супругой. Группа исполнила свои музыкальные композиции, а также пообщалась со зрителями.

«РыбаФест» в этом году включал множество розыгрышей, работал тир, локации для фотографий. Но главной фишкой программы стал конкурс «Народная уха», где в мастерстве соревновались шеф повара главных мурманских гастрономических заведений и ресторанов.

Лучшее блюдо определяли гости фестиваля, для которых на открытом огне приготовили больше сотни литров северной ухи. Победу одержала команда одного из популярных мурманских ресторанов. Именно их уха, по мнению гостей, стала самой вкусной.

Каждая команда поваров получила в подарок авторский торт «РыбаФеста» и денежный приз. А в вечерней программе всех гостей ждали выступления хедлайнеров фестиваля: группы «Пропаганда» и «Конец фильма».

Под открытым небом северяне с удовольствием подпевали хитам про фиолетовую пудру и юность, танцевали и наслаждались атмосферой праздника.