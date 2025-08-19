Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.25 19:30

В Мурманске успешно прошёл второй фестиваль «РыбаФест»

Праздник прошёл в «Огнях Мурманска» в последние тёплые дни лета.

В этом году, как показали подсчёты организаторов фестиваля «РыбаФест», он собрал более 3000 человек. И взрослым, и детям было чем заняться. Много площадок с играми, аквагримом и другими увеселениями, а также выступление специальных гостей фестиваля.

Первым хедлайнером события стала группа «Южный полюс». Её участники – Николай Курпатин, музыкальный гуру и ведущий авторского подкаста «Откуда ноты растут», выступил вместе с супругой. Группа исполнила свои музыкальные композиции, а также пообщалась со зрителями.

«РыбаФест» в этом году включал множество розыгрышей, работал тир, локации для фотографий. Но главной фишкой программы стал конкурс «Народная уха», где в мастерстве соревновались шеф повара главных мурманских гастрономических заведений и ресторанов.

Лучшее блюдо определяли гости фестиваля, для которых на открытом огне приготовили больше сотни литров северной ухи. Победу одержала команда одного из популярных мурманских ресторанов. Именно их уха, по мнению гостей, стала самой вкусной.

Каждая команда поваров получила в подарок авторский торт «РыбаФеста» и денежный приз. А в вечерней программе всех гостей ждали выступления хедлайнеров фестиваля: группы «Пропаганда» и «Конец фильма».

Под открытым небом северяне с удовольствием подпевали хитам про фиолетовую пудру и юность, танцевали и наслаждались атмосферой праздника.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:20«Иван Грозный. Фильм второй. Воин». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше половины россиян вложились бы в своего работодателя-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 53 копейки, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Жители региона жалуются на состояние дворов и дорог, работу ЖКХ, здравоохранение и содержание образовательных учреждений-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»