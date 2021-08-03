В Мурманске успешно реализуется национальный проект «Здравоохранение»

В корпусе мурманской поликлиники №1 на улице Лобова, 65 проводится масштабный ремонт. В рамках общественного контроля над работами, ведущимися в учреждении, его посетила сенатор Татьяна Кусайко.

Поликлиника №1 – одно из крупнейших медицинских учреждений Мурманска, имеющее множество корпусов по всему городу. В филиале на ул.Лобова, 65 когда-то располагалась медсанчасть «35 Судо-ремонтного завода». Сейчас здесь открыто отделение врачей общей практики, в котором и ведутся ремонтные работы.

Первый этаж здания уже заметно преобразился – заменены окна, модернизирована система отопления, проводится отделка внутренних помещений. Помимо этого, впервые с 1965 года капитально обновили кровлю и чердак. Также идёт реконструкция кабинетов, где будет размещён новый рентгенодиагностический комплекс, отвечающий всем современным требованиям.

Сергей Агеев, главный врач поликлиники №1 г. Мурманска: «До конца августа будет поставлена тяжёлая техника – рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места и новый цифровой флюорографический аппарат. Всё оборудование поступает работающее в цифровом формате, что обеспечит передачу данных в хранилище визуальных изображений, и всё будет работать в единой областной системе».

Отделение на улице Лобова, 65 обладает хорошей диагностической базой, обеспечивающей жителей всего Ленинского района и Росты, а это около 50 тысяч человек. По словам главврача поликлиники, поставки нового оборудования вкупе с ремонтами помещений не только облегчают труд медиков, но и создают более приятный психологический климат для пациентов.

Константин Биджоев, главный врач поликлиники №2 г. Мурманска: «Узи-аппараты экспертного класса. Это совсем другое отношение сотрудников к работе, настрой на общение с пациентами, да и пациенты, получая быстрее и качественнее медицинскую помощь, заключения качественно иного уровня, радуются».

На обновление здания поликлиники выделен 41 миллион рублей, все работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Во время своего визита в поликлинику сенатор Татьяна Кусайко подчеркнула особую важность модернизации медицинских учреждений.

Татьяна Кусайко, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Данная модернизация позволяет, прежде всего, ответить на все вопросы по логистике, маршрутизации. В этом и есть смысл её, потому что это действительно некая идеология. На самом деле это уже жители оценят, насколько им удобно, насколько, действительно, выстроена логистика и скорость оказания медицинской помощи с применением «бережливых» технологий».

Всего же на модернизацию медицинских учреждений Заполярья направлено около 600 миллионов рублей, часть из которых потратят на оснащение дополнительным медицинским оборудованием, а другую – на ремонты самих зданий, в число которых включены работы по дополнительному утеплению фасадов.