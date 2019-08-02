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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.19 19:30

В Мурманске успешно реализуется проект «Комфортная городская среда»

Сегодня депутат Совета депутатов города Мурманска посетила один из дворов, который ремонтируют по федеральной программе.

Ольга Леднева живёт в доме на улице Свердлова с начала 60-х годов прошлого века. Несмотря на не самое удобное расположение многоэтажки, женщина всегда считала свой двор уютным. Вот только ест одно но, очень уж нахватало здесь ремонта.

«До этого тут  просто ямки засыпали, а в  этом году наконец-то  отремонтировали, - рассказывает Ольга Леднева, мурманчанка. -  А до этого всё было ужасно:  колдобины, ямы».

Дом Ольги Николаевны был включён в  программу «Комфортная городская среда». Во дворе положили новый асфальт, теперь женщина может ходить спокойно, не боясь споткнуться об выбоины.

«Довольны, что двор стал таким. Теперь не упадёшь, и воды нет, луж нет, - делится радостью Ольга Леднева, мурманчанка. - А  там скамейки установите!».

Пожелания северянки смогли предугадать специалисты администрации города. С подрядчиком в скором времени будет заключён ещё один контракт.

«В настоящее время окончание работ не исполняется. Работы приостановлены в связи с тем, что заключён дополнительный договор, - комментирует Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. – В нём оговариваются работы по установке бортового камня, озеленению прилегающих территорий, где будут стоять урны, где будут стоять скамеечки для жителей».

Депутата городского совета Антонину Климову не устроило, что строители не вывезли старые опоры освещения, а установку новых затянули. Хоть этому и есть причина: изготовитель не прислал вовремя новые столбы. Подрядчик всё равно будет оштрафован.

«По информации подрядчика, опоры освещения придут в течение двух недель, в середине августа, - говорит Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – Но до конца августа будет сделано всё».

Специалисты  обещали сдать объект в срок. Всего по программе «Комфортная городская среда» в этом году отремонтируют  более двух десятков дворов.

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