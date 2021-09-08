В Мурманске успешно реализуется программа по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения

Ленинский район лишиться главного своего недуга – плохой горячей воды. Составлена программа по переходу на закрытую систему водоснабжения. Первый этап, а это 29 домов, уже пройден – в данных МКД уже установлены новые теплопункты. Сейчас на оборудовании ведутся пусконаладочные работы.

Вопросы реализации важного проекта обсудили на встрече губернатор Андрей Чибис и руководитель АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина.

Глава региона подчеркнул особую важность проекта, благодаря реализации которого в домах жителей Мурманска появится долгожданная чистая горячая вода.

Во время встречи Алла Истомина сообщила, что по состоянию на сегодня индивидуальными тепловыми пунктами полностью оборудованы 10 многоквартирных домов, на 75% готово оборудование ещё в трёх. В нескольких домах по улице Александрова уже начались пусконаладочные работы.

В ближайшем будущем на закрытую систему планируют перевести все 456 многоквартирных дома Ленинского округа. Это к тому же позволит сократить затраты на котельной, от которой сейчас поступает горячая вода.