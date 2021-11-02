В Мурманске успешно завершилась первая «Неделя сбора батареек»

За время её действия горожане сдали 860 кг батареек и аккумуляторов.

С мая по октябрь акция охватила 43 города. В октябре её провели и в Мурманске.

Контейнер для сбора батареек, аккумуляторов и пауэрбанков был установлен у гипермаркета на улице Радищева. В ходе акции было собрано 860 кг батареек и аккумуляторов. Их отправили на утилизацию в Ярославль.

Организаторы пообещали, что подобные акции будут проводиться вновь.