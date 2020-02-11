В Мурманске установили абсолютный рекорд атмосферного давления за всю историю метеонаблюдений

Атлантический циклон Сабина опустил атмосферное давление в заполярной столице до рекордной отметки, оно составило 708,5 миллиметра ртутного столба. Это на три десятых ниже предыдущего рекорда, который был установлен 31 декабря 1975 года.

Стоит отметить, что резкие изменения атмосферного давления могут влиять на организм человека. В такие дни, как сегодня, следует внимательно следить за своим здоровьем. В случае плохого самочувствия, необходимо обратиться к врачу.