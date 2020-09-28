В Мурманске установили памятник воинам Полярной дивизии

Трёхметровая бронзовая скульптура была изготовлена в Смоленске, а затем доставлена в столицу Заполярья. Два воина - солдат Красной Амии и доброволец дополнили заранее подготовленную композицию, состоящую из гранитной плиты с фрагментом карты боевых действий на Кольском полуострове.

В установке памятника принимал участие автор скульптуры - Александр Арсентьев.

Торжественное открытие мемориала на проспекте Героев-североморцев запланировано на 2 октября.