В Мурманске установят первый в России памятник Николаю Чудотворцу

Это будет бронзовый монумент высотой в 6,5 метра. Образ Святого создан по иконе, написанной известным путешественником Федором Конюховым. Всего в России будет пять таких памятников. Когда и где установят памятник в Мурманске, и почему первый памятник появится именно у нас? Об этом читатели «Вечерки» узнают из свежего выпуска газеты.

- Кто поселил в Мурманске белых медведей? Эта интересная публикация в завтрашней «Вечерке» посвящена истории нашего города. Знаете ли вы, кто построил в Мурманске знаменитый капитанские дома? А в курсе, что квартиры в них лично распределял легендарный нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. И кто же поселил в городе знаменитые скульптуры белых медведей? Обо всем читатели узнают из пятничной «Вечерки».

- Гении с неврозами. Так называется ещё одна публикация «Вечернего Мурманска». Речь идёт о том, как чересчур заботливые родители калечат своих детей. Между тем, проблема чрезмерной занятости детей, особенно дошколят и учеников начальных классов, с каждым годом становится всё острее. Все подробности – в свежей «Вечерке».

Финал этой истории вполне мог бы украсить любой детектив. Оживленный проспект, одна машина изящно «подрезает» и останавливает другую. Развернутая «корочка» в глаза задержанному. Щелчок наручников. Подозреваемого под конвоем отправляют в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. И самое любопытное: задержали не матерого бугая-преступника, а миловидную молодую женщину. Как выяснилось, она открыла подпольный бордель. Подробности этой интересной истории – в свежей «Вечерке».