В Мурманске устраняют последствия снегопада. Большая часть снежного залпа пришлась на утро воскресенья. Всего за день на город выпало 11 мм осадков - почти половина месячной нормы.

Вместе с весной в Мурманскую область пришли снегопады и сильный ветер. Ухудшившаяся погода доставила жителям немало хлопот, многим пришлось поменять планы на выходные и остаться дома. Из-за метелей и плохой видимости было опасно выезжать на дороги.

Но в отличие от дорог, в мурманских дворах снег дворники убирали плохо. Стоит только свернуть с центральной улицы, и вязнешь в снегу, в лучшем случае по щиколотку.

Галина Сергеевна Крупская живёт в одном из домов в самом сердце Мурманска - на проспекте Ленина. Чтобы дойти до ближайшей аптеки ей приходится преодолевать полосу с препятствиями из наледи и снежного месива, держась за стены домов, что тоже небезопасно. С крыш грозно свисают массивные снежные шапки, которые так и норовят упасть вниз.

«Вот машины по дороге проедут, так и ходим по колее, - рассказывает Галина Крупская, северянка. - Здесь ещё нормально, а на кварталах нет, зайдите в поликлинику, сколько там народу с ногами».

Спасают из сложной ситуации только тропы, проложенные жителями. Некоторые мурманчане признаются, что предпочитают не дожидаться дворников и сами берут лопаты в руки.

Несмотря на то, что за сутки выпала половина месячной нормы осадков, до настоящего стихийного бедствия не дошло - непогода не помешала состояться проведению Масленицы в Мурманске. А вот Кировску повезло меньше – там праздник был отменён. Массы снега угрожают безопасности и в горах Кировска, где сохраняется высокая степень лавинной опасности, там запланирован принудительный спуск лавин.