В Мурманске увековечат память о саамах, воевавших во время Великой Отечественной войны

Памятник оленотранспортным отрядам планируется установить в Мурманске около здания администрации Октябрьского района.

Во вторую мировую войну оленьими упряжками 14 армии Карельского фронта с поля боя было эвакуировано больше 10 000 раненых. Одиночные легковые нарты использовались офицерами связи для доставки срочных донесений. Оленеводы служили даже в авиации: они подвозили к самолетам снаряды, вывозили из тундры аварийные машины. Управлять такой упряжкой подчас могли только коренные жители Кольского полуострова - саами. Несколько лет назад в Мурманске приняли решение увековечить память о героях войны.

- Важно отдать долг нашим войнам, нашим предкам за то, что они защитили нашу Родину, за то что мы сегодня живём свободно, - сообщила руководитель ассоциации Кольских саамов Елена Яковлева.

Ассоциация Кольских саамов выступила с инициативой о создании памятника. Депутаты городского совета идею поддержали. Долго не могли определиться с местом для будущего мемориала. Лучшим вариантом оказался сквер у администрации Первомайского округа.

- Здесь хорошая ровная площадка, здесь два кармана, здесь мы видим памятник защитникам неба. А вот эта площадка, она абсолютно свободна. И самое главно,е с чем согласились чены этой общественной организации, это – проходное место. Оно доступно: здесь гуляют люди, здесь бывают дети, - рассказала заместитель председателя совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Планируется, что регулярно представители коренного народа севера будут собираться у будущего мемориала, возлагать цветы и проводить митинги памяти. Окончательное решение по вопросу установки будет принято на ближайшем заседании совета депутатов. Народные избранники окончательно утвердят место и определят, как будет выглядеть памятник, который призван увековечить героизм коренных народов крайнего севера.