В Мурманске увековечили память о Николае Скромном

В Алее писателей у здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки установили памятный бюст писателю и секретарю Мурманского областного Союза писателей России Николаю Скромному. На торжественной встрече собрались друзья, коллеги и те, кто помнит автора из личных встреч.

В 1966 году 18-летний Николай Скромный приехал в Мурманск из Казахстана. И начал свою службу на Северном флоте электромехаником, а через 28 лет добился звания старшего механика плавкрана. Сложную работу на кораблях Николаю Александровичу удалось совместить со своим хобби, ставшим призванием.

- Он очень много читал, запоем читал. Его всегда интересовала история его родного села. Село гуляй Поле - его родное, оно стояло на распутье, там, куда в 30 годы присылали ссыльных со всех концов России: кулаков, переселенцев, - вспоминает Анна Скромная, вдова Николая Скромного. - Он очень много слышал об этой народной трагедии от своих тётушек, от старожилов села. И возникла у него идея. Лет в 25 он приступил к написанию романа, который в последствие назвал «Перелом».

Над романом писатель трудился более 20 лет. Произведение рассказывает о переломном моменте в истории нашей страны – периоде раскулачивания крестьян и массовой коллективизации. Главный герой романа сопровождает ссыльных на новое место поселения – в Казахстан, где тем предстоит начать новую жизнь. Произведение вызвало невероятный резонанс в советском обществе. Писателя сравнивали с такими великими авторами как Валентин Распутин и Михаил Шолохов, удостоили премии Всесоюзного литературного конкурса имени Островского.

- В 2006 году открывали на этой аллее первый бюст Рубцову, который теперь стоит справа. Николай Скромный был на открытии в то время, - вспоминает Александр Арсентьев, скульптор памятника. - Мы в то время и познакомились. Он говорил, что следующий бюст должен быть Подстаницкому Александру. Сейчас так случилось, что они рядом с ним стоят.

Общее впечатление, которое после себя оставил писатель, - честный и достойный человек, которой к любой работе подходил максимально ответственно. Его помнит и Отец Андрей - служитель храма Спаса-на-Водах. Сегодня именно ему выпала честь благословлять памятник.