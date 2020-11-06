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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.20 19:30

В Мурманске уже больше месяца работают Центры цифровых компетенций

Они располагаются в двух многофункциональных центрах города и помогают гражданам в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде.

Два первых цифровых центра появились на базе МФЦ Ленинского и Первомайского округов Мурманска. Они работают уже больше месяца. В учреждениях доступны 11 мест для заявителей, 6 из которых размещены на улице Хлобыстова, 26.

Андрей Загаров, исполняющий обязанности руководителя ГОБУ «МФЦ Мурманской области»:  «Здесь можно получить любые услуги, которые предоставляются в электронном виде. Их можно получить на портале госуслуг, на ведомственных порталах: Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Росреестра, Кадастровой палаты».

Необходимость создания таких центров возникла из-за того, что в сложный эпидпериод МФЦ предоставляют услуги по ограниченному перечню. И документы, которые можно получить в электронном виде, граждане могут оформить и забрать здесь самостоятельно. Если заявитель сталкивается с трудностями оформления или же не умеет пользоваться компьютером, ему помогут специалисты учреждения.

Анастасия Кочеткова, специалист по работе с заявителями: «В основном к нам приходят для того, чтобы сделать регистрацию по месту жительства или месту пребывания. И для того, чтобы сняться с регистрационного учёта. Также приходят для того, чтобы отправить заявление на смену или получение паспорта, на загранпаспорт, получение справок об отсутствии судимости, об отсутствии наказании за употребление наркотических средств».

Записываться на получение услуг в центр цифровых компетенций не нужно.  Здесь принимают в  формате «живой очереди» в рабочие дни и часы работы самого МФЦ. С 1 октября за электронными услугами уже обратились более 2 тысяч человек. Планируется, что в следующем году, такие центры откроют в Мончегорске, ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Североморск.

Комментарии

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Сергей
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