Сроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.25 19:30

В Мурманске в 15 раз стартовал фестиваль «Капитан Грэй»

Его проводит мурманское отделение Союза писателей России.

И в этом году организаторы фестиваля провели уникальную встречу с делегацией писателей и авторов-исполнителей из новых регионов России. В первый день фестиваля авторы Донбасса пообщались с мурманчанами.

Творчество объединяет. А ещё, благодаря ему, можно понять настроения и желания людей в данный период времени. Сейчас для жителей Новороссии и всей нашей страны в целом главная мечта – мир и покой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Те годы, которые они находились в составе Украины, они для них были нелегкими. Они приняли решение войти в состав нашей великой России. И, конечно, сейчас мы делаем общее дело для того, чтобы решать задачи, которые встали перед нашей великой Россией».

Современное творчество писателей и поэтов из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей пронизано духом войны. Пережитой болью и теперь надеждами на светлое будущее в составе России.

Игорь Лысый, поэт и прозаик, член Союза писателей ДНР, член Союза писателей России, член правления Донецкой региональной организации Союза писателей России: «Донецкая земля – вечная борьба с неприятностями. Вот представьте, когда-то это дикое поле, потом это копи угольные. На угольных копях возникают такие небольшие рабочие посёлки, а потом вырастают города. У вас сопки, а у нас терриконы. У нас есть свои рукотворные горы. И наша жизнь – это вечная борьба. Вначале с природой, а потом с людьми, которые нас не понимают и не хотят понимать».

Марк Некросовский, председатель Луганского республиканского отделения Союза писателей России им. Владимира Даля, член правления Союза писателей России: «У нас такое время, что мы не имеем права не участвовать в этой войне. Да, мы не участвуем, как солдаты, но мы должны помогать им здесь в тылу. Это самое главное. Потому что слово правды о Донбассе, об этой войне, о том, кто войну развязал, оно очень важно для нас всех».

Встреча с творческим десантом Донбасса состоялась в канун знаменательной даты – Дня воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Её участники и организаторы уверены, что это начало большой плодотворной дружбы.

Жанна Макарова, руководитель филиала Государственного фонда «Защитник Отечества» по Мурманской области: «День воссоединения с Россией поистине народный выбор, завоеванный с оружием в руках. И, конечно, эта уникальная возможность встретиться с творческим десантом героического народа Донбасса, быть причастными к их ощущениям, слышать их истории. Это очень важно. И для меня, и для наших ребят, которые находятся на сопровождении у нас в филиале. И, конечно, невозможно остаться в стороне от таких встреч».

На встрече гости представили своё творчество, рассказали о культурных проектах их регионов, поделились впечатлениями о Заполярье. Впереди у них насыщенная программа в рамках фестиваля «Капитан Грей».

-

© 2009 - 2025
