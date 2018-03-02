В Мурманске в 2019 году пройдёт Чемпионат мира по Ледяному плаванию

Это значимое и важное событие и для города-героя, и для всей страны.

26 февраля в британском городе Винчестер между администрацией Мурманска и Международной ассоциацией Ледяного плавания было подписано соглашение о проведении III Чемпионата мира по ледяному плаванию.

Напомним, первый турнир с большим успехом прошёл в 2015 году в Мурманске. Работа организаторов была высоко отмечена на международном уровне. Именно поэтому в предстоящем году местом проведения соревнований станет наш заполярный город. Провести соревнование планируют с 14 по 17 марта 2019 года.