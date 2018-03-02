День за днём с «Арктик-ТВ»02.03.18 19:30
В Мурманске в 2019 году пройдёт Чемпионат мира по Ледяному плаванию
Это значимое и важное событие и для города-героя, и для всей страны.
26 февраля в британском городе Винчестер между администрацией Мурманска и Международной ассоциацией Ледяного плавания было подписано соглашение о проведении III Чемпионата мира по ледяному плаванию.
Напомним, первый турнир с большим успехом прошёл в 2015 году в Мурманске. Работа организаторов была высоко отмечена на международном уровне. Именно поэтому в предстоящем году местом проведения соревнований станет наш заполярный город. Провести соревнование планируют с 14 по 17 марта 2019 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Иван
02.03.18 17:13
Отличный репортаж. Такой же надо сделать и о ФСИН по Мурманской области,репортаж получится не менее интересным.
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Сергей
02.03.18 10:16
Зам.министра Горовой поди лично приедет улики подчистить... Во времена его начальствования в УВД Красноярского края тоже из казны кругленькая сумма была разворована, однако судят только глав.буха УВД,
ФунтиК
01.03.18 07:42
Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно
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