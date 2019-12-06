В Мурманске в 2020 году создадут центр управления судоходством в Арктике

Об этом стало известно во время международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге.

Центр будет обеспечивать мореплавателей и судовладельцев информацией, ледовой проводкой, давать рекомендации, маршруты следования в зависимости от ледовых условий.

В советское время такая организация называлась «Штаб морских операций». Сейчас такой работой занимается подразделение ФГУП «Атомфлот», но обеспечивает только собственные нужны предприятия, а в будущем должен будет контролировать все судоходство на Северном морском пути.

Для создания такой структуры понадобиться как материальная база, так и специалисты, имеющие опыт арктического мореплавания. Так же будут создано специально программное обеспечение, способное сопоставлять информацию и давать прогноз.

На данный момент завершается подготовка проекта правил судоходства в Арктике для предоставления в правительство РФ. Проектом предусмотрено создание Штаба морских операций, прописаны его функции.