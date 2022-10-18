В Мурманске в 2022 году запланировано свыше 200 видов работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах

Например, на улице Генерала Журбы завершается комплексное обслуживание дома №10.

Новый фасад, кровля, водоотведение, тепло- и электроснабжение. Такая реновация произошла с домом 1973 года постройки на улице Генерала Журбы. Работы начались здесь в июле, а теперь вышли на финишную прямую.

Юлия Барсукова, генеральный директор НКО «ФКР МО»: «Когда мы начали проектирование и обследование данного дома, то мы выявили, что ТСЖ уже выполнили работы по холодному и горячему водоснабжению. Но здесь выбракован теплообменник, то есть отсутствует горячая вода. Требуется его замена. Также в аварийном состоянии находились внутридомовые инженерные системы электроснабжения. Поэтому, по решению комиссии, мы исключили виды работ по холодному и горячему водоснабжению внутридомовые и включили электроснабжение и замену теплообменника».

Ещё одной из проблем для жильцов была протекающая крыша. Теперь на кровле площадью 1400 метров уложили слой пароизоляции, утеплитель толщиной 200 мм, гидроветрозащитную пленку и в два слоя новые кровельные ковры. Также нельзя не отметить преобразившийся фасад здания, при сравнении фото до/после разница видна невооруженным взглядом.

Дмитрий Борисенко, руководитель проектов ООО «Кольстрой»: «Проведён ремонт старой штукатурки полностью: где она отваливалась, заменили полностью штукатурку. Восстановили старую декоративную штукатурку, заменили общедомовое имущество, проведена замена оконных рам, отливы оконные. Ремонт карнизов, подъездов, входов в здание».

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в этом году работы идут ещё в 204-х жилых зданиях. Из них в 27 будет приведён в порядок фасад, в 73 – крыши, а в 28 – заменят внутридомовые инженерные сети. На сегодняшний день работы завершены в 38 многоквартирных домах.