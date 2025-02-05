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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.25 19:30

В Мурманске в 8-й раз стартовал образовательный модуль «Школа инвеступолномоченных»

На занятиях муниципальные команды совершенствуют навыки работы с инвесторами, учатся выявлять сильные стороны территорий и перспективные ниши для инвестирования.

Институт инвеступолномоченных, созданный по инициативе губернатора в марте 2021 года, играет важную роль в решении вопросов инвесторов на местах. Именно представители муниципалитетов могут найти подходящие ответы на запросы бизнеса, что делает их ключевыми фигурами в этой сфере. Чтобы качественно помогать предпринимателям, омбудсменам необходимо постоянно расширять свои знания и развивать навыки.

Новый учебный модуль открыла министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Я вам желаю успешной работы … Я уверена, что это будет полезно и продуктивно».

Слушателями семинара стали главы и заместители руководителей администраций муниципальных образований Мурманской области. Они будут стремиться повысить инвестиционную привлекательность региона, поскольку реализация новых проектов решает сразу несколько важных задач: увеличивает доход населения, создаёт новые рабочие места и повышает налоговые отчисления.

Артём Кукса, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «При этом новые проекты создают комфортную среду для жителей: это новые кафе … для комфортной жизни граждан».

Омбудсменам не только покажут какие существуют меры поддержки, но и покажут реальные примеры успешных практик. Ведь в эпоху борьбы не только за кадры, но и за предпринимателей очень важно знать, как привлекать, развивать и стимулировать малый бизнес.

Дмитрий Богданов, куратор тренингового центра Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, вице-президент бизнес-школы Российского Союза промышленников и предпринимателей: «Корпорация и профильные министерства не могут охватить такой большой объём».

Планируется, что редставители муниципалитетов разработают несколько собственных инвестиционных предложений, которые могут быть представлены на рассмотрение.

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