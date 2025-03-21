В Мурманске в ближайшие пять лет заменят около 1,5 тысячи лифтов

Все подъёмные устройства должны будут привести в соответствие с регламентом до 15 февраля 2030 года.

Стоимость таких работ составит почти 6 миллиардов рублей, которые будут выделены из средств Фонда капитального ремонта. Кроме того, средства на обновление такого оборудования направят и из федерального бюджета.

Как подчеркнули в областном Минстрое, сейчас идёт актуализация данных и формирование перечня многоквартирных домов, в которых в этом году заменят отслужившие свой срок подъёмники.