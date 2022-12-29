В Мурманске в целях предупреждения пожаров и несчастных случаев составлен перечень объектов, где запрещается применение пиротехнических изделий

Документ опубликован на сайте городской администрации.

Нельзя запускать петарды и фейерверки в помещениях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, на железной дороге, возле линий высоковольтной электропередачи, на крышах, балконах, лоджиях, сценических площадках, стадионах, возле памятников, кладбищ и культовых сооружений.

Постановление подписано главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным и действует до 31 января 2023 года.