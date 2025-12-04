19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
В Мурманске в Центре культурного развития открыли международный фестиваль документального кино «RT.DOC Время наших героев»

Серия фильмов, показанных уже во многих городах мира, рассказывают о тихих историях обычных людей, которые в силу судьбы и времени оказались на передовой.

Первый показ познакомил мурманчан с историей людей, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в самые тяжёлые времена.

Монастырь на передовой – звучит уже шокирующе. Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром продержалась три года. С первых дней боевых действий монастырь, основанный донецким старцем Зосимой, стал убежищем для сотен монахов и мирных людей из окрестных сёл, которые вместе объединились для защиты и созидания. Фильм создан военными документалистами Артёмом Сомовым и Ольгой Кирий.

Ольга Кирий, тележурналист, режиссёр, создатель фильма «Остров веры»: «О людях, которые не военные, которые не волонтёры, обычные монахи, которые держали оборону. Я считаю, что они держали оборону».

Попасть туда и снять эту историю документалистам удалось только на третий визит в Донецк, после освобождения Угледара нашими солдатами. Эти люди искали защиты от обстрелов и хаоса вокруг. Фильм, несмотря на ужас событий, которые пережили люди, не о разрушении, а о созидании, мире и вере.

Ольга Кирий, тележурналист, режиссёр, создатель фильма «Остров веры»: «Они не бросили монастырь, потому что там святыня. Я считаю, это подвиг, это гражданский подвиг людей. Там же есть и погибшие, которые не пережили эти три года. Монастырь - на линии фронта! А они ещё нам говорят, а какие мы герои, мы не герои, вот бойцы – герои, они нас учили героизму».

В Мурманск приехали и герои другого документального фильма Ольги Кирий «Из плена». Денис Резников, мужчина, крепко обнимающий свою дочь Елизавету и повторяющий слова, что она его опора, пережил страшное – плен длиной в 18 месяцев. Там солдата пытали и снимали на камеру, а кадры отправляли его дочери - школьнице. Девочку шантажировали и пытались заставить сотрудничать, но она не поддалась.

Денис Резников, герой фильма Ольги Кирий «Из плена»: «Я рад, что у меня такая дочка, что у неё воспитание хорошее, что я её воспитал и она не повелась на это всё. Я рад за дочку».

В Мурманск семья приехала поддержать фестиваль, как и многие другие. Среди гостей: участники специальной военной операции, военные, госслужащие, военкоры, документалисты и простые горожане. Хоть Заполярье впервые встречает этот фестиваль, но одна из историй вдохновлена именно северянами.

Павел Кукушкин, автор фильма «Хулиган и опер в одном окопе» военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ: «Это ваши земляки, мурманчане, которые познакомились при очень пикантных обстоятельствах … Во время проведения специальной военной операции».

В нашем регионе фестиваль развернулся в 17 муниципалитетах и проходит на 40 площадках. Документальные фильмы – это возможность заглянуть «за ленточку» и увидеть реальные истории, подвиги обычных людей и тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я считаю, что это крайне важно в Год защитника Отечества».

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе: «Задачи фестиваля, как я понимаю, рассказать о ребятах, которые посвятили себя защите Отечества».

Напомним, фестиваль уже провели в более чем 30 странах и везде фильмы нашли отклик людей, которые хотят знать правду. В Мурманске его открыли ярко и в тоже время трепетно, вспомнив всех, кто отдал жизнь на поле боя и тех, кто смог вернуться. 

Илья Казаков, ветеран СВО: «Бок о бок служил с бойцами ваших арктических бригад … И я горд стоять здесь - перед вами».

Во время открытия фестиваля в Мурманске работали тематические площадки, где можно было написать письма поддержки военнослужащим на фронт, посмотреть короткие документальные фильмы и своими глазами увидеть реальные кадры с полей сражений Авдеевки, Бахмута, ЛНР и ДНР.

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
