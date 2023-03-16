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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.23 19:30

В Мурманске в центре «Лапландия» прошёл региональный чемпионат «Юниор Профи»

Чемпионат проводился в рамках программы ранней профессиональной ориентации школьников.

В «Лапландии» на площадке детского технопарка «Кванториум» дали старт 3-дневному региональному чемпионату «Юниор Профи». В соревновании приняли участие 24 команды.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум-51»: «В этом году мы проводим соревнования по компетенциям: электроника, интернет-вещей, прототипирование и 3-Д моделирование. Тема этого сезона - «Умный город». Надеюсь, что у ребят всё получится».

Задания непростые, особенно для тех, кого компьютеры, программирование и паяльники приводят в ужас. Но это точно не про участников чемпионата. Парни и девушки только на соревнованиях узнали про такие микроконтроллеры, за пару дней освоили работу с ними и получили задание.

Александр Харитончук, педагог дополнительного образования центра «Лапландия»: «В данной лаборатории проводится компетенция «Электроника». Ребята должны за три дня собрать устройство. Полностью с нуля. В том числе спаять одну плату, запрограммировать микроконтроллер и по окончании должна получиться поделка, которая слушается микроконтроллер».

Ребята не скрывают – учатся методом проб и ошибок. Но в этом и есть особенность испытания. Неважно, сколько раз переделаешь и протестируешь, главное результат.

Вячеслав Николаев, участник «Юниор Профи»: «Пригодится всё, что мы получаем. Каждое участие – это проба себя».

Пробуют себя юные инженеры и в прототипировании, и в моделировании. И воспроизводят школьники далеко не только игрушки, которые можно заметить на столах. Впрочем, чтобы сделать любой продукт, нужны серьёзные расчёты.

Елена Шуньгина, преподаватель «Акваториума»: «С учётом того, что задания очень инженерные, то есть необходимо провести расчёты, подобрать режимы печати изделия. Это важно, так как аддитивные технологии развиваются, то это позволяет нашим детям быть в тренде».

Большинство взрослых не умеют того, что в этих кабинетах делают дети. Умение разбираться в сложных системах поможет им в будущем, уверены преподаватели «Кванториума».

Александр Федулеев, педагог центра «Лапландия»: «Это интересная вещь для детей и взрослых. Используются какие-то датчики в домах. Когда вы заходите домой на площадку – у вас включается свет. И мы как раз объясняем детям, что это там не фиксики сидят в лампочках, а существует специальный датчик, который определяет движение».

Воспитанники «Кванториума» по своей подготовке ничуть не уступают студентам ведущих технических вузов. Преподаватели отмечают профессиональный рост ребят и признаются, что им приходится за ними только успевать.

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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