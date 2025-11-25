В Мурманске в Центре опережающей профессиональной подготовки стартовал фестиваль профессий

Для участников подготовлены мастер-классы по различным специальностям, квизы, викторины, а также экспресс-проф-пробы, которые помогут с выбором профессии.

В Мурманске открыта ярмарка профессий, на которой абитуриенты могут выбрать будущую специальность и узнать, как подать документы в то или иное учебное заведение. Есть возможность даже сразу подобрать себе место для практики.

Анатолий Ронжин, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Мурманской области: «Данный фестиваль профессий проходит у нас уже четвёртый год. В этом году у нас массово откликнулись предприятия, более 40 предприятий у нас представлено в первый день, так же в районе пятнадцати учреждений среднего профессионального образования».

В образовательных учреждениях Мурманской области можно получить любую понравившуюся профессию. Интересны работы с землей и камнями – можно стать геологом, хочется охранять правопорядок – работа полицейского подойдёт как никогда лучше, а если интересно проводить исследования в лаборатории, то стоит выбрать профессию в медицинской или химико-биологической сфере. Даже заняться изучением водных ресурсов можно во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Дарья Блинова, ведущий специалист лаборатории гидробиологии Полярного филиала ВНИРО: «Мы представляем Полярный филиал ВНИРО. Мы занимаемся исследованиями в арктических морях. В основном мы занимаемся исследованиями Баренцева моря, в северной части Атлантики. Здесь у нас представлены животные, которые встречаются в Баренцевом море».

Кстати, в научно-исследовательский филиал ВНИРО набирают сотрудников с разными профессиями - от биолога до судоводителя. Такое же разнообразие специалистов принимают и в АО «СЗФК». Там занимаются геологоразведывательными работами.

Елена Потапова, специалист отдела по обучению персонала в АО «СЗФК»: «Мы подробно расскажем про горнодобывающие профессии, про геологов, а также про различные профессии, которые тесно связаны с горным предприятием. Хочу сказать и о том, что на АО «СЗФК» требуются не только горнодобывающие работники, но и, в том числе, маркшейдеры, инженеры, архитекторы и много-много других профессий. От врачей, как видите, от бизнес-менеджмента, закупкам, программам».

Знакомство с разными профессиями продлится до 27 ноября. Полезный для молодёжи фестиваль проводят в Центре опережающей профессиональной подготовки по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, 2а.