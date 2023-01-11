В Мурманске в детскую поликлинику №1 на улице Папанина пришла депутат Госдумы Татьян Кусайко

Помимо качества выполненных ремонтных работ её интересовал кадровый вопрос. В учреждение в прошлом году пришли 6 новых специалистов.

Здание первой детской поликлиникой на улице Папанина ремонтировали в несколько этапов, а начали процесс ещё в 2020 году. Не всё было гладко, подрядчики умудрились во время работ поджечь новый фасад. Локальное возгорание ликвидировали быстро и на сроках это не сказалось.

Сейчас о ЧП, которое произошло в апреле прошлого года, ничто не напоминает. Красивые разноцветные стены в тёмное время даже подсвечены, так чтобы детям и родителям было приятнее посещать это учреждение. Многое сделали ради комфорта маломобильных пациентов.

А вот с парковкой здесь вопрос окончательно решить не удалось, по объективным причинам.

Екатерина Сулима, главный врач детской поликлиники №1 г. Мурманска: «Если вы обратили внимание, то на фасаде висит схема движения. Кто-то паркуются вдоль улицы Папанина, кто-то едет на такси, высаживается и таких проблем нет. Работа с тем, чтобы организовать места парковочные ведётся давно, но такие у нас особенности ландшафта».

А вот решить кадровый вопрос в поликлинике можно и этот процесс уже идёт, уверена депутат Госдумы Татьяна Кусайко. В прошлом году сюда пришли 6 новых специалистов. Татьяна Алексеевна сама в прошлом возглавляла именно этого лечебного учреждения, считает, что этот успех - заслуга нынешнего главного врача и мер поддержки, которые существуют в регионе.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Здесь мне вдвойне приятно находиться. Очень важно, что молодые специалисты остаются здесь».

По словам главного врача поликлиники, к нам редкие, по меркам медицинских профессий, педиатры едут далеко не только ради северной романтики. Решают условия, зарплата и конечно жилищный вопрос. Эксперты даже говорят, чем быстрее молодой специалист обзаведётся семьей и «осядет», тем меньше вероятность, что он уедет из Заполярья.

Что касается нынешнего обновления, то оно затронуло едва ли не каждый уголок поликлиники: внутри стало заметно современнее, светлее и уютнее. А вот поток пациентов в январе снизился.

Екатерина Сулима, главный врач детской поликлиники №1 г. Мурманска: «По обращаемости у нас спад… У нас был подъём заболеваемости в конце года. Сейчас у нас передышка».

Но специалисты поликлиники готовы, в учреждении организованы раздельные потоки. И это тоже удалось внедрить благодаря ремонту.