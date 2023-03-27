В Мурманске в Долине Уюта прошёл ежегодный турнир по регби на снегу

Это традиционный чемпионат проходит при поддержке Военно-морского флота и Федерации регби России.

На Северном флоте развивают снежное регби. Этот командный вид спорта -отличный способ выпустить пар, но одно дело поиграть и забыть, а другое дело – организовать соревнования.

Чемпионат Северного флота привлёк на площадку в мурманскую Долину Уюта пять команд, которые и боролись за статус лучшей.

Владислав Гуща, помощник командира по физической подготовке, начальник физической подготовки 80-й бригады Арктической п. Алакуртти: «Сборная Северного флота три года подряд входит в тройку сильнейших на российской арене. Мы в прошлом году заняли второе почётное место на Чемпионате Вооруженных Сил».

В этом году впервые в открытии чемпионата принимали участие юнармейцы. Ребята оказывали помощь в организации турнира, но в планах - сформировать из их движения команду для игры в регби.

Владислав Гуща, помощник командира по физической подготовке, начальник физической подготовки 80-й бригады Арктической п. Алакуртти: «Мы хотим после этого мероприятия дать старт и собрать из юнармейцев команду, которая будет представлять юнармейцев Северного флота на арене российских соревнований».

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «Команды Северного флота очень хорошо дружат с нашей региональным отделением «Юнармии», предоставляет нам возможность учувствовать на их соревнованиях. Скорее всего, это будет первенство для молодого поколения. Все наши юнармейские отряды будем формировать и готовить к таким соревнованиям».

По итогам напряжённой борьбы чемпионом и обладателем кубка турнира стала команда «Гроза» 45-й армии ВВС и ПВО, «серебро» завоевал «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, а «бронза» досталась команде «Атлант» 63-го отдельного морского инженерного полка.