В Мурманске в Доме культуры «Первомайский» состоялся городской конкурс патриотической песни «Память поколений»

Участники исполнили песни военных лет и современные патриотические композиции.

На сцене Дома культуры «Первомайский» звучали патриотические песни ,а исполняли их студенты. Организатором конкурса «Память поколений» выступило Объединение молодёжных центров.

Екатерина Дрешер, специалист Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания, г. Мурманск: «Оцениваться будет их внешний вид, вокальное исполнение, как они подают. Раскрывают ли они эту композицию или не раскрывают, как они показывают свою душу».

В конкурсе приняли участие 12 человек из колледжей и вузов города Мурманска. Участники исполняли вокальные произведения в жанре авторской и народной песни, посвященные Родине.

Одна из конкурсанток - Софья Татаринцева сейчас учится на юриста, а в свободное время занимается вокалом. Выступала девушка в составе коллектива. Ребята исполняли песню «А зори здесь тихие-тихие».

Софья Татаринцева, участница конкурса: «Наш клуб очень любит исполнителя «Любэ» и это песня просто нам была как-то близка, поэтому мы её и выбрали».

Ещё одна из конкурсанток - Дарья Ублек по профессии будущий мастер по маникюру. Вокалом девушка занимается со школы. Испытание они решили пройти вместе с подругой.

Жюри оценивали конкурсантов в трёх номинациях: соло, коллективное исполнение и инсценированная песня.

Конкурс «Память поколений» - это не только проверка на вокальные данные, но и возможность вспомнить песни военных лет, сохранить культурные и духовно-нравственные ценности среди молодёжи.