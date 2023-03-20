В Мурманске в Доме культуры «Первомайский» состоялся городской конкурс патриотической песни «Память поколений»
На сцене Дома культуры «Первомайский» звучали патриотические песни ,а исполняли их студенты. Организатором конкурса «Память поколений» выступило Объединение молодёжных центров.
Екатерина Дрешер, специалист Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания, г. Мурманск: «Оцениваться будет их внешний вид, вокальное исполнение, как они подают. Раскрывают ли они эту композицию или не раскрывают, как они показывают свою душу».
В конкурсе приняли участие 12 человек из колледжей и вузов города Мурманска. Участники исполняли вокальные произведения в жанре авторской и народной песни, посвященные Родине.
Одна из конкурсанток - Софья Татаринцева сейчас учится на юриста, а в свободное время занимается вокалом. Выступала девушка в составе коллектива. Ребята исполняли песню «А зори здесь тихие-тихие».
Софья Татаринцева, участница конкурса: «Наш клуб очень любит исполнителя «Любэ» и это песня просто нам была как-то близка, поэтому мы её и выбрали».
Ещё одна из конкурсанток - Дарья Ублек по профессии будущий мастер по маникюру. Вокалом девушка занимается со школы. Испытание они решили пройти вместе с подругой.
Жюри оценивали конкурсантов в трёх номинациях: соло, коллективное исполнение и инсценированная песня.
Конкурс «Память поколений» - это не только проверка на вокальные данные, но и возможность вспомнить песни военных лет, сохранить культурные и духовно-нравственные ценности среди молодёжи.