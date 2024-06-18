День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.24 19:30
В Мурманске в ДТП попал мотоциклист
На Кольском проспекте в районе улицы Орликовой сбили мотоциклиста. ЧП произошло накануне поздним вечером.
Водитель корейской легковушки, совершая поворот, не уступил дорогу байкеру. От удара он отлетел от транспортного средства на несколько метров.
Мотоциклиста госпитализировали, а пассажира иномарки обслужили амбулаторно.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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михаил
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