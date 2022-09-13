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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.22 19:30

В Мурманске в филиале Центральной городской библиотеки прошла творческая мастерская «Добрых рук творение»

После семи лет проведенных в декрете Оксана Собинина решила кардинально сменить сферу деятельности. Экономист по образованию окончила специальные курсы и стала мультипликатором. Теперь она преподает искусство создания мультфильмов другим.

Сегодня подопечными Оксаны стали не дети, а люди взрослые, посетители библиотеки на улице Тарана. Именно в её стенах состоялся мастер-класс. Оказывается, искусство создания анимации не такое уж и сложное.

Оксана Собинина, руководитель мультипликационной студии «Яркое настроение»: «Все мультики, что «Дисней» делает, что «Союзмультфильм», мы их делаем по одному и тому же принципу.  Сначала мы придумываем историю, потом делаем декорации, персонажей. Сегодня мы используем бумагу, а можно использовать на самом деле любые предметы. После этого у нас начнётся процесс съёмки, на камеру мы будем снимать все движения.  Мультфильмы делаются в технике стоп-моушен - покадрово мы двигаем потихоньку фигурки и снимаем. И потом, когда все эти фотографии мы объединяем в одно видео, у нас получается мультфильм, накладываем музыку, титры и у нас получается мультик».

По словам Оксаны, мультипликация – это не просто интересное времяпрепровождение, такие занятия очень полезны.

Оксана Собинина, руководитель мультипликационной студии «Яркое настроение»: «Детская мультипликация вышла из арт-терапии. Первые мультики, которые снимались в России, делались с детьми, которые лежали в больницах на долгих очень реабилитациях, на долгих этапах лечения. Это как арт-терапевтический метод, он очень хорошо помогает ребятам раскрыться и выразить свои эмоции через такой, казалось бы, банальный рисунок, движение его перед камерой».

Участникам занятия, а это представители клуба родителей и детей инвалидов «Надежда», такая активность пришлась по душе.

Валентина Кислякова, руководитель Мурманского социально-благотворительного клуба родителей и детей инвалидов «Надежда»: «Это очень хороший проект, интересный. Он решает много задач, потому что это ребята с ограниченным интеллектом, они и по жизни ограничены, у них сужены контакты, у них мало новых впечатлений по жизни. Ребята уже в течении длительного времени, которое тут занимаются, они не выглядят даже сильно ограниченными, участвуют в процессе активно».

За последние годы библиотеки всё больше и больше становятся пространствами не только для чтения, но ещё и для других интерактивных видов досуга.

Екатерина Зернова, заведующая Информационным интеллект-центром филиала №23: «Сегодня библиотека-  это не только место, где можно взять книгу с собой, но это ещё и место, где можно провести приятно время, познакомиться с интересными людьми и научиться чему-то новому».

Обо всех ближайших творческих мастерских и мастер-классах можно узнать на сайте Центральной городской библиотеки.

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