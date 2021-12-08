В Мурманске в легкоатлетическом манеже чествовали активных и неравнодушных людей

На торжественном мероприятии наградили самых активных волонтёров, победителей конкурса «Доброволец года» в разных номинациях.

Масштабный праздник начался с приятного сюрприза - иммерсивного театра, где гости смогли поучаствовать в постановках, рассказывающих о разных направлениях волонтёрской деятельности. Сегодня – это весёлая игра для всех участников события, но в реальной жизни помощь добровольцев имеет большое значение, особенно в такой сложный для всех период пандемии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Настоящая мобилизация появилась в момент пандемии, когда стало всем непросто и тяжело. Но именно тогда все небезразличные, неважно какого возраста, объединились, чтобы помогать тем, кто в этой помощи нуждается: старшему поколению, медработникам, которые пошли в «красную зону». Наши волонтёры первые в стране стали помогать детям медработников, детям врачей, которых нужно было обучать, пока мама находится в ковидном госпитале».

Сегодня труд добровольцев востребован повсеместно: они участвуют в уборках и субботниках, в социальных проектах, помогают пожилым людям и детям, приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, авариях и катастрофах, проводят конкурсы, экскурсии и многое другое. Их работа безвозмездна, но оплачивается искренней благодарностью.

Татьяна Сахарова, сенатор Российской федерации от Мурманской области: «Сегодня сложно сказать, что добровольческое движение это только одна общественная организация - волонтёры медики или молодёжка. Сегодня это все жители Мурманской области, которые готовы в любую минуту, потому что у них огромное и доброе сердце, оказать поддержку тем, кто в ней нуждается».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Добровольцы – люди, которые делают это по воле своей жизни, по воле своей души, делают это бескорыстно и делают это за спасибо. Вот такое внимание к добровольцам, грантовая поддержка и премиальная поддержка, возможность встреч, проведения подобных мероприятий, конечно, объединяют всех единым духом, помогают всем развиваться».

На торжественном мероприятии награждали самых активных волонтёров – победителей конкурса «Доброволец года» Мурманской области в разных номинациях. Сопровождался праздник веселыми песнями, танцами и поздравлениями.

Среди приглашенных ведущих была Наталья Медведева - российская актриса театра, кино и телевидения, экс-участница шоу «Comedy Woman». Стоит отметить, что даже на собственном празднике волонтёры следили за порядком.

Александр Бровков, ведущий инженер по наладке и испытаниям ОАО «Мурманэнергосбыт»: «Мы сегодня выступили волонтёрами для помощи: мы встретили гостей, проверяли термометрию, коды, чтобы они были действительны, сопровождали, принимали гостей, показывали, куда проходить».

Все желающие могли совершить доброе дело прямо во время праздника - в зале стояла ёлка, игрушками на которой стали желания детей на Новый год. Принять участие в акции «Новогоднее чудо» может любой. Всю информацию вы можете узнать на официальном сайте Единого волонтёрского центра в Мурманске.