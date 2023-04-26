В Мурманске в Легкоатлетическом манеже прошла первая игра за выход в полуфинал Первенства СЗФО по мини-футболу среди сотрудников МЧС

11 команд Северо-Запада борются за звание лучшей.

Мурманская область впервые проводит Первенство СЗФО по мини-футболу среди сборных команд МЧС. Соревнования занимают два дня, по словам руководства экстренного ведомства области, это большая честь для региона встречать у себя в гостях лучших футболистов системы МЧС СЗФО.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Надеемся, что мы создали самые благоприятные и комфортные условия для того, чтобы выявить сильнейших, а все наши гости получили неимоверное удовольствие от праздника спорта».

Сборные из Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Новгородской и Псковской областей, Республики Коми, Карелии, Ненецкого автономного округа, а также сборная МЧС Мурманска встретились на одном поле.

Анатолий Елизаров, директор Департамента оперативного управления МЧС России: «Я убеждён, что в данных соревнованиях победят сильнейшие. Удача, конечно, важна, но, тем не менее, к вам убедительная просьба, насколько мне известно, футбол не является самым травмоопасным видом, тем не менее, беречь себя и соперника. Без травм, ушибов, чтобы получили только массу удовольствия».

Голы, пенальти, зрелищные трюки с мячом, стремительные атаки, молниеносные защиты... Азарт и боевой дух сплоченных команд сделали первый день соревнований насыщенным и интересным.

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