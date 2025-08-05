В Мурманске в Международный день светофора стражи порядка провели викторину на улице

Сладкие подарки и практичные сувениры – не то, что водители ожидают при остановке инспектором госавтоинспекции. В этот раз автолюбители были приятно удивлены подаркам, которые раздавали сотрудники ведомства. На улицах Мурманска прошёл, может быть, и незаметный, но важный праздник День светофора.

В каком городе России поставили первый светофор? Или, может быть, вы знаете, какие дорожные сигналы важнее: регулировщика или светофора? На эти и другие вопросы сотрудникам Госавтоинспекции помогали ответить водители и пешеходы Мурманска.

- Сколько сигналов светофора было у самого первого светофора?

- Зелёный и красный.

Ответив на простой вопрос, молодой человек получил в подарок красный ланчбокс, напоминающий один из сигналов светофора.

- Напомните, что на красный сигнал светофора нельзя делать пешеходам?

- Переходить дорогу!

Подарки от сотрудников ГАИ получила и семья из Карелии, приехавшая в Мурманскую область погостить к друзьям и посмотреть на красоты Арктики. - Вам интересно было отвечать на вопросы?

– Необычно, интересно.

– Впервые вас так останавливают?

- Да.

Во время акции не было ни штрафов, ни протоколов, а только хорошее настроение, интересные вопросы и практичные призы, которые пригодятся как в быту, так и в дороге.

Елена Борисова, инспектор отдела ГАИ по г. Мурманску: 5 августа Международный день светофора, поэтому сотрудники Госавтоинспекции хотели бы поздравить всех участников дорожного движения, а также напомнить о неукоснительных правилах дорожного движения, о важности их соблюдения».

В Мурманске установлены светофоры с разнообразным числом секций. Информация с них в большинстве случаев считывается интуитивно и тем не менее за этот год в городе произошло 4 ДТП, в которых водители пренебрегли сигналами электронного регулировщика.

Елена Борисова, инспектор отдела ГАИ по г. Мурманску: «За семь месяцев у нас составлено более 300 административных протоколов по статье 12.12 – это проезд на запрещающий красный сигнал светофора».

Штраф за первое такое нарушение 1,5 тысячи рублей, за повторное 7,5 тысячи, или лишение водительских прав на срок до полугода.