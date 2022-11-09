В Мурманске в музее ОВД молодые полицейские в торжественной обстановке приняли присягу

В музее истории органов внутренних дел Мурманской области, который располагается на улице Дзержинского, 5, состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками полиции при поступлении на работу в органы МВД.

Мероприятие приурочено ко Дню полиции, который празднуется 10 ноября. В завершении торжественной церемонии сотрудники музея ОВД провели экскурсию для новоиспечённых сотрудников МВД и их близких.

При поступлении на службу в органы МВД на сотрудников возлагаются серьёзные обязанности. Например, защита граждан и поддержание правопорядка. Исторически сложилось так, что без клятвы верности государству не обойтись. В мурманском музее органов внутренних дел в торжественной обстановке дали присягу 8 сотрудников полиции.

Андрей Яскунов, инспектор УМВД России по Кольскому району: «Для меня сегодня одно из самых важных событий в моей жизни. И не только на сегодняшний день, а вообще - решение о трудоустройстве в органы внутренних дел Российской Федерации. Я давно мечтал об этом, ещё после с окончания университета. Наконец-то моя мечта сбылась. Я решил продолжить династию отца. У меня отец служил в органах внутренних дел, в уголовном розыске он прослужил с 1993-го по 2011 год. Сегодняшний день для меня памятен тем, что я отдаю дань уважения отцу и органам внутренних дел».

Принятие присяги – это процедура, которая надолго останется в памяти новых сотрудников МВД. Об этом хорошо знают представители старшего поколение блюстителей порядка, которые пронесли эту память через долгие годы службы.

Александр Лозовой, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области: «Принятие присяги - это не просто традиция. Это основа идеологии служения обществу и государству. Даётся клятва быть честным и преданным своей профессии».

После торжественной части участников церемонии пригласили на обзорную экскурсию по музею истории органов внутренних дел Мурманской области. К слову, событие приурочено ко Дню полиции, который празднуется завтра, 10 ноября.