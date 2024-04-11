В Мурманске в очередной раз отработал «Пост здоровья»
«Пост здоровья» на день открыли в одном из торговых центров Мурманска. Даже в будни желающих проверить своё здоровье собралось немало. В основном это люди пожилого возраст - те, кто располагает сводным временем.
К слову, перечень проверок немаленький, с списке даже есть ЭКГ и определение сердечно-сосудистого риска.
На заключительном этапе участники акции получали рекомендации от врачей, которым в этот раз помогали участники Всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики».
Во время таких осмотров в качестве диагностики здоровья специалистам доступны только базовые инструменты, например, кровь на различные анализы здесь не берут. Но чаще всего даже такого набора исследований достаточно, чтобы обратить внимание человека на проблему и уже с ней обратился в поликлинику.
Такие акции в Мурманске проходят на регулярной основе, за анонсами можно следить в группе «Здоровый регион 51» в соцсети «ВКонтакте».