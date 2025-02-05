В Мурманске в очередной раз задержали пьяного водителя

В феврале прошлого года за вождение подшофе автолюбитель был лишён права управления транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев.

Остановили его сотрудники Госавтоинспекции, когда его машина двигалась по улице Зои Космодемьянской.

При проверке нарушителя по базе данных выяснилось, что для молодого человека это уже не первая поездка в таком состоянии.

В феврале прошлого года за вождение подшофе автолюбитель был лишён права управления транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев.

Освидетельствование показало, что мужчина пьян и в этот раз.

Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.