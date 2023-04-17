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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.23 19:30

В Мурманске в прошедшие выходные депутат Государственной Думы Николай Арефьев провёл ряд встреч

Цель его визита – познакомиться с особенностями региона с точки зрения экономического развития. В этот раз парламентарий встретился с партактивом фракции КПРФ в облдуме.

Рабочая командировка в Мурманск для депутата Государственной Думы Николая Арефьева выдалась продуктивной. Столичный гость встретился с коллегами из областного парламента, побывал в Мурманском морском рыбном порту. В завершении рабочего визита он встретился с партактивом в стенах местного отделения КПРФ.

Депутат отметил, что Мурманская область – это богатейший край.

Николай Арефьев, депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ: «Все природные ресурсы есть, вся таблица Менделеева есть. Весь вопрос только в том, что это надо всё развивать. И должен сказать, что начало уже положено. Уже идут разработки некоторых месторождений, в том числе и лития».

Как подчеркнул Николай Арефьев, будущее у Мурманской области достаточно радужное, если намеченные планы будут воплощать в жизнь.

На встрече с коммунистами Мурманска Арефьев обсудил вопросы импортозамещения, развития нашего производства внутри страны и возможности сохранения кадров на местах.

Также участники встречи подняли вопрос законопроекта о детях войны. 

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Хотелось бы побольше финансового наполнения. Понятно, что большая часть детей войны - это ветераны труда, различного рода льготы они уже имеют, но тем, кто не имеет, хотелось бы, чтобы было немного побольше. Совсем недавно в областной Думе по инициативе фракции КПРФ я лично предлагал. Мы сделали для детей войны бесплатную юридическую помощь».

Также пообщаться с депутатом Госдумы пришли молодые коммунисты. Один из них - Михаил Болонев приехал учиться в Мурманск из Тверской области. На встрече парню вручили комсомольский билет.

Михаил Болонев, член партии КПРФ: «Я помимо партии решил вступить в ЛКСМ, чтобы потом на территории Мурманска создать ячейку ЛКСМ, потому что её в настоящий момент нет в Мурманске. Сейчас есть только Оленегорская ЛКСМ. Что такое ЛКСМ? Это молодёжная организация, которая является дочерней от КПРФ».

Встреча с депутатом Государственной Думы Николаем Арефьевым прошла в формате открытого диалога.

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