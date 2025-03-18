В Мурманске в рамках 65-го Праздника Севера учащихся состоялись традиционные соревнования по мини-хоккею с мячом

Соревнования по мини-хоккею с мячом включили в программу Праздника Севера учащихся в 1979 году. В этом году на базе мурманской ледовой арены «Метеор» за победу сражались 4 команды из Мурманска и Мончегорска.

Виталий Малыгин, главный судья соревнований по мини-хоккею с мячом: «Турнир однодневный. Будет два периода по 15 минут. Правила здесь упрощённые. Играем без ударов, чтобы не нанести травмы спортсменам. А так, всё - как в хоккее с мячом, только нет положения «вне игры».

Несмотря на сравнительно небольшое число команд на ледовой арене разгорелась по-настоящему захватывающая борьба. И это неудивительно. Ведь юные хоккеисты относятся к соревнованиям 65-го Праздника Севера с особой серьёзностью.

Алексей Валунец, хоккеист команды «Маяк» г. Мурманска: «Готовились долго, с самого начала сезона. Тренировки проходят на стадионе. Мы тренируемся с тем же, например, «Севером», с ними часто бывают совместные игры. Так что у нас есть все шансы на победу, поскольку мы знаем, как они играют и какая у них физическая подготовка».

Алина Исмагилова, хоккеист команды «Арктика» г. Мурманска: «У нас собираются девочки из Мончегорска, Мурманска. Наши тренера покупают лёд. И на «Льдинке» мы начинаем заниматься, отрабатываем различные тактики».

Тем не менее, по словам спортсменов, чтобы стать членом команды и попасть на соревнования, одного упорства недостаточно. Нужно также обладать определенными личностными качествами и пройти жёсткий отбор.

Алексей Валунец, хоккеист команды «Маяк» г. Мурманска: «У нас все должны иметь хорошую физическую подготовку, обладать определенными параметрами. Учитывается сила, мышечная масса человека, вес и остальное».

Алина Исмагилова, хоккеист команды «Арктика» г. Мурманска: «Отбор тяжёлый. Ты можешь долго заниматься, но тебя не возьмут в команду. Это, конечно, очень неприятно. Но надо просто больше стараться, чтобы тебя взяли».

По итогам соревнований «бронзу» завоевали талантливые спортсменки «Арктики», «серебро» досталось хоккейному клубу «Маяк», а заслуженное «золото» - команде «Север».

Все победители и призёры помимо медалей были награждены памятными сувенирами с символикой 65-го юбилейного Праздника Севера.