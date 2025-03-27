В Мурманске в рамках Международного арктического форума дали старт и проекту «Душа России. Арктика»

Открыл серию кинопоказов фильм о первой атомной подводной лодке К3 «Северный полюс».

Вера Подгузова, старший вице-президент - директор по внешним связям «ПСБ»: «Для нашего банка важна поддержка таких проектов. «Душа России. Арктика» проводится Фондом «Росконгресс» и «Инносоциум».

На площадке центра «СОПКИ21а» картину презентовал лично режиссёр фильма Александр Котт.

Помимо показа представители финансовой организации также приняли участие в сессии «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса».

Вера Подгузова, старший вице-президент - директор по внешним связям «ПСБ»: «Для нас важны креативные индустрии. Они развивают малый и средний бизнес – элемент, который даёт возможность привлечения к продуктам, к услугам особого внимания и соседних регионов, и международного сообщества. Это и туристическая сфера, и инженерия. Давайте вспомним технологии, которые не будут развиваться без креатива. Сейчас, чтобы быть конкурентоспособным, нужно быть креативным».