В Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжают ремонты автомобильных магистралей

Ход ремонтных работ на улице Шмидта областного центра проверил глава администрации города.

Всего в 2023 году будет отремонтировано 18 участков автодорог общей протяженностью 14,5 километра. На данный момент работы ведутся на 13 объектах.

Например, от улицы Капитана Егорова до улицы Академика Книповича уже положили верхнюю часть асфальта, устанавливают бортовой камень и демонтируют тротуар. Новое покрытие должно прослужить долго, но не исключён факт быстрого снижения качества.

По словам главы администрации города, в этом вопросе нужен комплексный подход.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Расчётный гарантийный срок - пять лет. Многое зависит от того, насколько качественный нижний слой дорожного покрытия остался. Это абсолютно правильный вопрос. Мы планируем ближайшие годы перейти от ремонта к капитальному ремонту и реконструкции, потому что мурманские дороги этого давно требуют. Нижний слой дорожной одежды на многих дорогах истончился, работает неправильно, создаётся неверная амортизация, распределения нагрузки, как следствие - верхний слой живёт значительно меньше, чем должен».