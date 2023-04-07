В Мурманске в рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство школы на улице Советской

Глава администрации города Юрий Сердечкин проконтролировал ход работ на важном объекте.

Сейчас на месте будущей школы на улице Советской подрядчик продолжает буровзрывные работы по разработке скального грунта. Планируется, что новое учреждение позволит перевести на односменный режим учебный процесс в 37-й школе, которая находится на проспекте Кирова.

Павел Таканов, представитель подрядной организации: «Сейчас разработано порядка 1600 квадратных метров скальных грунтов, под здание школы. Сложностей нет».

Площадь застройки составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Новая школа будет отвечать всем современным требованиям. Проектом предусмотрены актовый зал, пищеблок, оборудованные кабинеты, два спортивных, хореографический и тренажёрный залы, библиотека и другие современные пространства.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Школы в Мурманске не строились с 1993 года. Благодаря нацпроекту «Образование» и плану «На Севере - жить» сейчас строятся сразу две: на улице Советской и лицей в переулке Казарменном».

Предполагается, что двери для учеников в новой школе откроют осенью будущего года.