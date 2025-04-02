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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.25 19:30

В Мурманске в рамках Открытого творческого фестиваля «Zа СВОих» открыли выставку изобразительного и художественно-прикладного искусства

Работы детей и участников СВО можно будет посмотреть в выставочном зале столицы Заполярья.

Идея создания фестиваля «Zа СВОих» принадлежит сотрудникам Мурманского областного театра кукол. Он посвящён теме специальной военной операции. За время проведения творческого события участники прислали в театр немало своих работ, которые теперь украшают выставочный зал города.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Конечно, детские рисунки - это очень приятно, очень здорово, что очень много детских рисунков. Понятно, что дети рисуют о своих родных, о своих близких, тех, кто участвует в СВО. Они как могут пытаются выразить свои ощущения. И в то же время, как мне кажется, что они, я буду об этом говорить, что они рисуют войну. Есть такое выражение «Дети рисуют про войну». Всё-таки в рисунках прослеживается мысль о мире».

Один из таких рисунков предоставила юная художница Виктория Вдовина. Девочка ждёт папу с передовой и выразила, как сильно скучает по нему в своём рисунке.

Виктория Вдовина, участница фестиваля «Zа СВОих»: «На моём рисунке семья, папа, которого я жду».

Ещё одна работа – картина участницы специальной военной операции, серебряного волонтёра и фельдшера Натальи Арно. С самого начала СВО женщина просилась на фронт и даже писала Владимиру Путину, чтобы поехать на передовую.

Наталья Арно, участница фестиваля «Zа СВОих»: «Мы все общаемся, не важно, медик или кто, есть боевые братья, есть такие же сёстры. Все общаемся. Она написалась, появилась после того, как мне рассказали мальчишки оттуда, что один из тех, кого мы провожали, что его больше нет. Там такой был мальчик балагур, звали его Давид. Тяжело было воспринимать, на самом деле, потому что я помню, какой он был, когда уезжал, поэтому появилась эта картина».

В фестивале «Zа СВОих» приняли участие более 270 человек из городов и посёлков Мурманской области, а также Иркутска и Комсомольска-на-Амуре. А самая первая заявка на участие в нём пришла от военнослужащего, находившегося непосредственно на линии боевого соприкосновения.

А фестиваль «Zа СВОих» завершится гала-концертом участников СВО и творческих северян на сцене Мурманского областного театра кукол 5 апреля.

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