В Мурманске в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся большие работы

В этот раз съёмочная группа «Арктик-ТВ» вместе с сити-менеджером Юрием Сердечкиным проверила ход работ во дворе на улице Книповича, дома №№22 и 24.

Жильцы этого двора в Мурманске не видели обновлений уже несколько десятков лет. И вот их мечта сбылась. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» придомовую территорию обновят до неузнаваемости.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Данный двор – набор типичных улучшений. Это асфальт, новое освещение, детская и спортивная площадки, парковочная зона. Важно, что детская площадка строго соответствует тем пожеланиям, которые высказывали жильцы: качели, песочница, горка. Спортивная площадка, естественно, для ребят постарше и для старшего поколения - очень важный атрибут».

Жильцы довольны не только обновлениям, но и теми, кто занимается работами. Признаются, что специалисты даже не ругаются, как это нередко бывает:

- Рабочие замечательные. Тишина, работают тихо. Работают в субботу и воскресенье, очень доброжелательные. Всегда помогут, где надо перейти, дадут руку.

Ремонтные работы здесь должны завершить до 15 августа. Всего в рамках федерального проекта в этом году капитально отремонтируют 9 мурманских дворов.