В Мурманске в рамках регионального форума «Единая муниципальная среда» состоялась презентация проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Его проводили представителей общественных организаций и муниципалитетов, работающих с молодёжью.

На муниципальном форуме в Мурманске участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» обсудили план формирования регионального сообщества. Для этого в первую очередь необходимо знакомство власти и активных деятелей, чтобы потом они могли работать вместе и делать это продуктивно. - выстраивать коммуникации между участниками, взаимодействовать с руководством региона, муниципалитетами и образовательным сообществом.

Глеб Узунов, руководитель направления по взаимодействию с регионами Департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей»: «Основная задача и эффективность этого всего, чтобы молодое сообщество и победители, финалисты сами захотели решать те самые задачи, сами были вовлечены в это. Наша задача только направлять. В других регионах уже показала свою эффективность, поэтому нас и пригласило правительство региона, чтобы здесь тоже эту историю запустить. Мы сегодня в рамках трёх базисов рассматриваем, что даёт сообщество сообществу, что даёт муниципалитету, что даёт муниципалитет сообществу. Такие три базовых пункта, в рамках которых мы форсайт-сессию и формируем».

Егор Хаценко, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Самое важное, что здесь очень ценные федеральные гости, которые расскажут о своём опыте и практике реализации крупных муниципальных проектов в других регионах. А наши молодые люди смогут этот опыт перенять. И может быть, что-то реализуют на своих территориях».

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Президента России. Её миссия – открыть равные возможности для каждого. За 4 года участниками платформы стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира.

Глеб Узунов, руководитель направления по взаимодействию с регионами Департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей»: «Вы - один из регионов, на котором мы хотим в этом году базироваться для формирования сообщества. Дальше будут другие регионы и так далее».

Платформа помогает каждому участнику получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов для обмена опытом. Например, Юлия Ушакова дважды побеждала на конкурсе «Моя страна – моя Россия» со своими инклюзивными проектами. Сейчас девушка готовит новый.

Юлия Ушакова, специалист комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Есть небольшой проект, связанный с инклюзией. Я работаю с детьми-инвалидами и в социально-опасном положении. И мы хотим, чтобы они между собой хорошо взаимодействовали. Совместные мероприятия проводим. Сейчас у нас волонтёрско-инклюзивное объединение «Энергия добра». Ребят-инвалидов мы делаем волонтёрами. А для детей в социально-опасном положении это профилактика, чтобы они толерантней относились, проще и лучше, добрее были к миру».

Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, отыскать работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника.