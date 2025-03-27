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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.25 19:30

В Мурманске в рамках VI Международного арктического форума состоялось открытие первой выставки макетов ледоколов «Через пять морей»

«Через пять морей» - так называется выставка макетов ледоколов, которую открыли в здании Мурманского морского вокзала. Она стала результатом первой совместной работы специалистов областного краеведческого музея и регионального Центра городского развития.

Полина Малышкина, куратор выставки, специалист Центра городского развития Мурманской области: «Выставка приурочена к форуму, который сейчас проходит в Мурманске. Кроме того, мы вдохновились самой локацией - морским вокзалом - тем, что именно здесь находится ледокол «Ленин», являющийся одной из самых главных точек притяжения в городе. По итогу решили связать эти события».

Экспозиция посвящена истории Мурманского порта, Северного морского пути и, в частности, российских ледоколов. К слову, всего на выставке представлено 8 макетов.

Полина Малышкина, куратор выставки, специалист Центра городского развития Мурманской области: «Это четыре больших экземпляра: «Ленин», который можно сравнить в натуральную величину, «Капитан Драницын», «Таймыр». Ну, и маленькие представители. Например, «50 лет Победы», «Россия». Несмотря на то, что это миниатюрные макеты, рассматривать их иногда даже более увлекательно. Ещё представлена типовая модель ледокола, которые использовались в строительстве разных судов. Это, например, «Москва».

Посетители не только воочию увидели уменьшенные модели настоящих ледоколов, но и узнали о них много нового. Полезной и познавательной информацией о каждом объекте экспозиции с гостями делился специалист Мурманского областного краеведческого музея Олег Мягков. На выставке он выполнял роль экскурсовода.

Олег Мягков, специалист отдела экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Здесь затронут такой глобальный временной промежуток. Я рассказываю, начиная с XII века. Говорю о тех суднах, а потом дохожу до современных атомных ледоколов, макеты которых тоже можно здесь увидеть».

Кроме того, специалист рассказал заполярным жителям о Северном морском пути, о том, как его осваивали, а также о становлении Мурманска - главных ворот в Арктику.

Олег Мягков, специалист отдела экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Мы знаем, что мурманский берег и Мурманский порт стали сильно необходимы с началом Первой мировой войны, когда был основан город Романов-на-Мурмане. Но именно стремительное освоение Арктики приходится на 30-е годы. А точнее на 1932 год, когда было основано главное Управление Северного морского пути с территориальными управлениями в Мурманске, Архангельске и Владивостоке».

Несмотря на узкую специфику выставки, здание морского вокзала было заполнено людьми. Одни пришли сюда целенаправленно, чтобы познакомиться с экспозицией и задать специалистам интересующие вопросы, другие же - из простого любопытства.

Кстати, «изюминкой» выставки стали очки виртуальной реальности, с помощью которых жители и гости Мурманска могли увидеть различные виды Кольского полуострова.

Посетить уникальную выставку макетов ледоколов «Через пять морей» жители и гости города могут с 12.00 до 20.00 вплоть до 29 марта.

 

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