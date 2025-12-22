В Мурманске в рамках всероссийского проекта «Портрет Героя» прошла встреча молодёжи с участником федеральной программы «Время героев» Романом Олешкиным
Во время диалога были затронуты вопросы развития Мурманской области, возможностей реализации для молодёжи, военной службы и личного жизненного пути героя.
Роман Олешкин, участник федеральной программы «Время героев»: «С молодёжью надо говорить открыто, честно, с любовью, с открытым сердцем. Нужно понимать, что им требуется».
Такие встречи - шанс через искусство познакомиться с человеком, который защищает нашу страну. И перенести его черты характера и настоящие жизненные истории в свой рисунок.
Василиса Узинцева, художник: «Я запомнила то, как нам рассказывали про отвагу, мужество и храбрость, как в настоящее время люди не боятся и действуют».
Как подчеркивают организаторы встречи, такой формат способствует не только патриотическому воспитанию и диалогу поколений, но и формирует ценности служения Родине, ответственности за будущее страны и своего региона.
Максим Подполенок, директор молодёжного учреждения «Молодая Арктика»: «Надо ментально объединиться с героем, тогда мы патриотическую часть развиваем в новом уникальном формате».
В завершении урока герой выбрал себе на память понравившейся портрет. Кстати, самые искренние рисунки могут стать частью всероссийской тематической выставки, которую проведут в Москве.