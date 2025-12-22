«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регионЛучшие работодатели России для молодёжи 2025 года
В Мурманске в рамках всероссийского проекта «Портрет Героя» прошла встреча молодёжи с участником федеральной программы «Время героев» Романом Олешкиным

Особенностью встречи стало участие юных художников, которые в процессе живого общения создавали портрет героя. Им стал участник специальной военной операции, кавалер государственных наград Роман Олешкин.

Во время диалога были затронуты вопросы развития Мурманской области, возможностей реализации для молодёжи, военной службы и личного жизненного пути героя.

Роман Олешкин, участник федеральной программы «Время героев»: «С молодёжью надо говорить открыто, честно, с любовью, с открытым сердцем. Нужно понимать, что им требуется».

Такие встречи - шанс через искусство познакомиться с человеком, который защищает нашу страну. И перенести его черты характера и настоящие жизненные истории в свой рисунок.

Василиса Узинцева, художник: «Я запомнила то, как нам рассказывали про отвагу, мужество и храбрость, как в настоящее время люди не боятся и действуют».

Как подчеркивают организаторы встречи, такой формат способствует не только патриотическому воспитанию и диалогу поколений, но и формирует ценности служения Родине, ответственности за будущее страны и своего региона.

Максим Подполенок, директор молодёжного учреждения «Молодая Арктика»: «Надо ментально объединиться с героем, тогда мы патриотическую часть развиваем в новом уникальном формате».

В завершении урока герой выбрал себе на память понравившейся портрет. Кстати, самые искренние рисунки могут стать частью всероссийской тематической выставки, которую проведут в Москве.

