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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.24 19:30

В Мурманске в рамках Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» состоялось торжественное открытие регионального «Фестиваля профессий»

«Фестиваль профессий» - важное профориентационное событие для школьников Кольского Заполярья. И это неудивительно. Ведь здесь ученикам не просто сообщают сухую теоретическую информацию о специальностях, востребованных в регионе, но и предоставляют уникальную возможность погрузиться, узнать о её специфике, понаблюдать за рабочим процессом и, самое интересное, попробовать себя в роли сотрудника той или иной сферы.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Уверена, что данная площадка станет стартовой для наших школьников, для того чтобы определиться с будущей профессией. Хочется, чтобы каждый из ребят сказал: «Север – это моя судьба!».

В фестивале, площадкой для которого выступает Центр опережающей профессиональной подготовки, приняли участие представители 20 крупных предприятий и образовательных учреждений региона, настоящие мастера своего дела. От их слов и действий зависело возникнет ли у учеников интерес к конкретной работе, желание связать с ней своё будущее.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Для нас важно, что в этом году больше заинтересованных работодателей подключилось к фестивалю. Их количество увеличилось в два раза. Работодателей уже более 40 в этом году. Кроме них в фестивале приняли участие ключевые образовательные организации, которые как раз и помогают нашим школьникам с 6-го по 11-й класс определиться с будущей профессией или учебным заведением для получения дальнейшего образования».

Одна из таких профессий – спасатель. Ребята могут поступить в ведомственный вузы МЧС, а после окончания гарантированно трудоустроиться в нашем регионе. 

Павел Демьяненко, старший инспектор отдела кадровой воспитательной работы 48-го специального Управления МЧС России: «Мы сейчас наглядно показываем нашу работу. Демонстрируем детям, что такое пожарная охрана, кто такие пожарные, спасатели. Пытаемся донести, насколько эти профессии важны в наше время. Очень важно и нужно понять, что спасатели – это те люди, которые полноценно заточены на то, чтобы оказывать помощь людям».

Также ученики, в том числе и представительницы прекрасного пола, проявили повышенный интерес к работе в правоохранительных органах. А некоторые школьники и вовсе всерьёз задумались о том, чтобы связать своё будущее со службой в Росгвардии.

Марина Прозорова, старший инспектор группы организационно-аналитической работы Отдела вневедомственной охраны по Мурманску, представитель Росгвардии: «Постараемся рассказать о том, что такое Росгвардия, вневедомственная охрана, чем мы занимаемся, а также показать какие-то, возможно, интересные моменты. Приготовила я небольшую викторину для школьников, чтобы вопросами их заинтересовать. Может быть, у ребят появится желание узнать про службу побольше и познакомиться с нами в других условиях - прийти к нам на День открытых дверей. Стали часто девушки идти на нашу службу. Это очень интересный момент. Девчонки с удовольствием надевают форму, погоны и связывают свою дальнейшую судьбу с правоохранительными органами».

На фестивале у школьников была возможность не только узнать о разных профессиях, но и научиться чему-то новому и в определенной степени даже необычному. Например, представители Кольского транспортного колледжа провели для участников мастер-класс по рисованию на солёном тесте.

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Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
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Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
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VtcnysQ51
18.11.24 13:21
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