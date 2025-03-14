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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.25 19:30

В Мурманске в рамках юбилейного 65-го Праздника Севера учащихся проходят ежегодные областные соревнования по лыжным гонкам

В этом году событие собрало порядка 450 сильнейших юных лыжников из Мурманска и области, а также других регионов. Они соревновались свободным стилем на дистанциях 3, 5, 7 с половиной и 10 км.

Первые соревнования по лыжным гонкам в рамках Праздника Севера учащихся состоялись в Мурманске ещё в 1961 году. С тех пор они успели стать одним из важнейших событий для юных спортсменов не только Кольского Заполярья, но и всей России.

Сегодня соревнования стартовали уже в 65-й раз. А площадкой для их проведения традиционно выступил спортивный комплекс «Долина Уюта».

Галина Мурашкина, главный судья областных соревнований по лыжным гонкам: «Это у нас традиционный праздник – Праздник Севера учащихся. В нём каждый год ребята участвуют, выигрывают. Кроме того, здесь выявляются абсолютники, сильнейшие. Это приоритетные соревнования, которые являются визитной карточкой Мурманской области».

В этом году событие собрало порядка 450 сильнейших юных лыжников из Мурманска и области, а также других регионов. Они соревновались свободным стилем на дистанциях 3, 5, 7 с половиной и 10 км.

Галина Мурашкина, главный судья областных соревнований по лыжным гонкам: «Дети приехали со всех городов России. В частности, из Москвы, Питера, Карелии, Новгородской области и Мурманска. Мурманская область вообще вся съехалась сюда, чтобы посоревноваться и быть в курсе всего».

Спортсмены признались, что ими движет не только желание получить различные награды и звание абсолютного победителя Праздника Севера. Некоторые ребята приезжают по другим совершенно уникальным причинам. Например, Олег Макаров, участник соревнований из Московской области, занимается лыжами уже 9 лет. За это время ему удалось побывать на турнирах в самых разных городах России и завоевать порядка 60 медалей. По словам Олега, главная цель его участия в соревнованиях – знакомство с новыми трассами.

Олег Макаров, участник соревнований по лыжным гонкам из Московской области: «Хотел попробовать что-то новое, приехать на Север страны, посмотреть, какие тут обстановка, трасса, рельеф. У меня старший брат профессионально занимался лыжами. Я решил пойти тем же путем, что и он. У него получалось. Думаю, у меня тоже получится».

Другую цель преследует Ольга Панова, тренер детской юношеской спортивной школы из города Торжка. Опытная наставница когда-то давно сама участвовала в соревнованиях в Мурманске. И заполярная столица настолько впечатлила и вдохновила тренера, что она решила привезти сюда уже своих воспитанников, показать им город, местные комплексы, трассы, познакомить ребят с северными лыжниками.

Ольга Панова, тренер, преподаватель детско-юношеской спортивной школы города Торжка, Тверская область: «Давно-давно, 30 лет назад, я здесь у вас бежала зону России. Была в восторге от ваших трасс. Как наши дети говорят, даже Сыктывкар по сравнению с мурманскими трассами – это детская песочница. У вас красиво, снежно. В Тверской области, к сожалению, снега практически не было. Дети мало катались. И это им в завершение зимы от меня такой подарок».

Завершатся соревнования 16 марта. По их итогам всем победителям вручат награды, медали, а кому-то присвоят и новые разряды.

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