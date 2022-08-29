В Мурманске в районе авторынка на Подгорной улице может обрушиться одна из опор линии электропередач

На накренившийся столб обратили внимание пользователи социальных сетей. Опора качается от порывов ветра, ещё чуть-чуть и она буквально повиснет на проводах.

В Мурманске появился пизанский столб. Но на самом деле в этой ситуации не до шуток. В районе авторынка на Подгорной улице грозит обрушится одна из опор линии электропередач.

На накренившийся столб обратили внимание пользователи социальных сетей. Опора качается от порывов ветра, ещё чуть-чуть и она буквально повиснет на проводах.

Примечательно, что рядом с этим место проходит грунтовая дорога, ведущая под Кольский мост, на территории рядом с которым 4 сентября стартует фестиваль «Гольфстрим».

Столб явно представляет угрозу для людей. Вот только решать проблему аварийные службы не спешат.