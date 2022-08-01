В Мурманске в седьмой раз состоялся DJ эфир FLOW

Дом молодёжи часто радует жителей столицы Заполярья культурными событиями. Вот и сейчас, несмотря на капризы погоды, ребята устроили музыкальное шоу в центре города. В сквере на улице Ленинградской представили свои плейлисты диджеи из Мурманска.

Дом молодёжи часто радует жителей столицы Заполярья культурными событиями. Вот и сейчас, несмотря на капризы погоды, ребята устроили музыкальное шоу в центре города. В сквере на улице Ленинградской представили свои плейлисты диджеи из Мурманска.

Александра Колотова, специалист по работе с молодёжью Дома молодежи: «Выступают мурманские диджеи Миша AYASTEP, Misha Bo, Рома UMBYAK, Алан Infinityfox. В Доме молодёжи имеется полный спектр диджейского оборудования для того, чтобы ребята могли тренироваться. Затем они могут выступать, где-то работать. Мы предоставляем им возможность развиваться вместе с нами и очень этому рады».