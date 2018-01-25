В Мурманске в семье сотрудника ГИБДД родилась тройня

Новорождённых уже выписали из больницы. И они сами, и новоиспечённая мама чувствуют себя отлично.

Общий вес двух девочек и мальчика при рождении составил более семи килограмм! Несмотря на тесное соседство в первые девять месяцев, сестрички и братик абсолютно здоровы и чувствуют себя прекрасно – рост у них одинаковый – по 46 сантиметров. Родители малюток очень счастливы долгожданному прибавлению в семействе и уже придумали ребятам звучные имена. «Мальчика мы Виктором назовём, а девочек - Евгения и Александра, - рассказывает Владислав Смольский, подполковник полиции старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УМВД России по Мурманской области.

У выхода из перинатального центра новоиспечённую маму и долгожданных первенцев встретил не только отец семейства - подполковник полиции, старший инспектор ДПС, но и его руководство. Начальник управления ГИБДД Мурманской области лично поздравил семью со значительным пополнением.

- Хочу сообщить, что начальником УВД России по Мурманской области принято решение о выплате значительной материальной помощи семье нашего сотрудника, - сказал Алексей Тарунин, начальник Управления ГИБДД УВД по Мурманской области. - Со своей стороны мы будем оказывать всё от нас зависящее, чтобы поддержать эту семью, оказывать необходимое содействие и помощь.